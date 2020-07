Meta Catania, nuovo colpo di mercato croato: arriva il mancino Cekol

La Meta Catania non si ferma e assesta un nuovo colpo di mercato per il prossimo campionato. Il club rossazzurro, dopo l'acquisto di Josip Suton, acquisisce dalla Dinamo Futsal le prestazioni del talentuoso e giovane croato Kristian Čekol. Una mossa di mercato fortemente voluta fortemente dalla società e dal team manager Daniele Giuffrida. Sono sei adesso i nuovi innesti in vista della prossima stagione, completato inoltre il numero massimo di stranieri da poter inserire all'interno del roster a disposizione di mister Samperi. Gli altri acquisti: il portiere Ricordi, il venezuelano Sanz, gli argentini Quintairos e Baisel, e l'altro colpo croato croato, Suton, prima dell'ultimo innesto di Čekol che completa così il roster a disposizione di coach Samperi per la prossima stagione.

Čekol è stato miglior marcatore della Dinamo Futsal, capocannoniere con ben 16 reti che completano due stagioni da protagonista assoluto. Eletto nell’ultimo campionato dai supporters come miglior giocatore, “Cheki” vestirà il rossazzurro completando la batteria di esterni con il vizio del gol.

Kristian Čekol, mancino naturale, è un autentico predestinato, nato nelle giovanili della Dinamo ed ha esordito in prima squadra nella stagione 2015-2016 a soli 18 anni. Nonostante gli appena 22 anni alle spalle, Čekol ha indossato la maglia della Dinamo in 121 occasioni e attualmente occupa il quarto posto nella classifica di tutti i tempi in termini di numero di presenze. Numeri importanti conditi da 5 campionati in prima squadra di grande livello con ben 64 goal realizzati che hanno consegnato il podio come terzo miglior marcatore di sempre nella storia del club croato.