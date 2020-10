Meta Catania, sconfitta amara all'esordio: la squadra di Samperi è viva

Meta Catania si arrende alla quadrata e tosta Came Dosson all'esordio del campionato 2020/2021 di serie A di futsal. La sfida, come tutte le altre della prima giornata, è andata in scena al PalaCotonella di Salsomaggiore. Una gara intensa, con continui cambi di fronte e rotazione dei due roster. Tanta trasmissione della palla, contrasti, raddoppi ma poche conclusioni.

Came Dosson che prende metri dal decimo minuto, trovando spazi e conclusioni soprattutto in zona centrale e arrivando al gol. A sei dalla fine la Meta Catania Bricocity rialza il baricentro, con Suton che detta i tempi e dopo tre minuti di pressione arriva il pareggio di Italo Rossetti, 1-1. Negli ultimi sessanta secondi dal gol sbagliato di Baisel, super parata di Pietrangelo, e ancora gol improvviso di Japa che trova l’angolino e chiude il primo tempo.

Un episodio indirizza la gara nel secondo tempo: scontro Japa-Venancio da cui scaturisce un doppio giallo contestato dai rosszzurri e la conseguente espulsione per Venancio. Meta Catania Bricocity dunque in inferiorità numerica e Dener riusce subito a sfruttarla, centrando il tiro perfetto sul primo palo di Ricordi per l’1-3 della Came.

I rossazzurri a testa bassa tornano ad attaccare, cercando di ridurre lo svantaggio per rientrare in partita. Il trascinatore è ancora Italo Rossetti che con un’azione personale pesca l’angolino giusto, 2-3. Samperi lancia con maggiore minutaggio Cekol per dare vivacità, insieme al capitano Musumeci che prova a mettere la squadra sulle spalle insieme ad Italo Rossetti.

Una spinta che continua fino a quando Baisel trova il libero con il sesto fallo della Came Dosson, ma il capitano Musumeci non riesce a pareggiare i conti. A tre dalla fine un sussulto con la super parata di Ricordi e la ripartenza perfetta di Musumeci che in corsa in maniera straordinaria mette l’assist perfetto per Suton che pareggia la gara, 3-3. Quando il pareggio sembra cosa fatta, Japa che, in tuffo di testa venti secondi più tardi, pesca l’angolo perfetto dopo la respinta di Ricordi su Murilo, 3-4. Il tutto per tutto per Samperi negli ultimi 150 secondi con il portiere di movimento per cercare di evitare la sconfitta, ma ogni attacco si rivela vano.