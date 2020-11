Meta Catania in trasferta contro Petrarca Padova: diretta Tv su RaiSport

La Meta Catania vive un momento d'oro. Condito dai risultati conquistati sul campo, sono tre adesso le vittorie consecutive incasellate nel campionato di serie A. Un tris che spazza via un inizio di campionato con il freno a mano tirato. La squadra allenata da coach Samperi non vuole arrestare la sua corsa e nella prossima gara contro Petrarca Padova proverà ancora una volta a stupire. La sfida in programma sabato 28 novembre al Pala Este di Padova verrà trasmessa in diretta Tv su RaiSport a partire dalle ore 16:00.

La squadra rossazzurra ha abbracciato dall'inizio della settimana il nuovo acquisto Sanz, classe 1996. L’emergenza sanitaria mondiale legata al Covid-19 non aveva permesso il suo arrivo con l’inizio della stagione, ma la Meta Catania Bricocity e Sanz sono finalmente insieme. Carlos Sanz è un autentico pilastro della nazionale Vinotinta, qualificata per la prima volta ai Mondiali lituani. Sei anni di grandi soddisfazioni con la casacca venezuelana dalla sua prima apparizione con l’Under 20 nel 2014 fino alla Nazionale maggiore totalizzando un bottino complessivo di 16 reti. Da alcuni giorni è al lavoro insieme ai nuovi compagni e piano piano preseguirà nel suo inserimento nei meccanismi di squadra.