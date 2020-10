Meta Catania, esordio casalingo in campionato al PalaVolcan di Acireale

Tutto pronto per l'esordio casalingo della Meta Catania contro Feldi Eboli. La prima gara tra le mura amiche della nuova stagione di serie A di futsal si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid e al PalaVolcan di Acireale. Il PalaCatania, infatti, risulta al momento indisponibile e soggetto ad interventi fondamentali di manutenzione. Forte sinergia tra il Comune di Catania, l’assessore allo sport Sergio Parisi e la Meta Catania Bricocity per far si che il problema dell'impianto sportivo catanese rientri nel più breve tempo possibile.

Il fischio d'inizio è atteso alle ore 19:00 al PalaVolcan per la gara a porte chiuse contro Feldi Eboli. Match che verrà trasmessa sulla pagina facebook del canale Pmg Sport Futsal e sulla pagina Meta Catania C5.