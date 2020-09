Meta Catania pronta alla nuova stagione: Bricocity sarà ancora main-sponsor

Bricocity sarà ancora il main-sponsor della Meta Catania. Un segnale di continuità per un connubio vincente. La squadra rossazzurra di calcio a 5 è ormai stabilmente nel massimo campionato di calcio a 5 e continua il suo progetto di crescita. La società capitanata dal presidente Enrico Musumeci ha annunciato questo matrimonio rinnovato:

"Siamo molto felici – esclama il presidente Enrico Musumeci – e mi preme ringraziare tutta la grande famiglia Carcagnolo che continua a dare fiducia al nostro progetto tecnico. Per noi è motivo di vanto essere rappresentati da una grande eccellenza imprenditoriale, con un marchio unico come Bricocity. Sergio Carcagnolo l’amministratore unico di Bricocity è ormai diventato il nostro primo tifoso e per il futuro della Meta Catania rappresenta un grande volano"

La squadra di coach Samperi continua intanto nel suo lavoro di preparazione alla nuova stagione. In programma già alcune amichevoli per provare a incrementare il ritmo gara e avvicinarsi nel migliore dei modi all'esordio in campionato. Il primo test match della Meta è fissato per il 12 Settembre contro la Gear Sport, mentre l’ultima amichevole sarà il 3 ottobre contro Futsal Bovalino. L'esordio in campionato arriverà il 10 ottobre. Inizio casalingo nella serie a di futsal 2020/2021 contro Came Dosson.