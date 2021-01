Meta Catania-Mantova, squadra ospite non si presenta: possibile vittoria a tavolino

Meta Catania Bricocity contro SaviaTesta Mantova, in programma quest'oggi, non si è giocata per assenza del Mantova. Al Palanitta l’incontro tra la squadra rossazzurra e lombarda non si è disputato per l’assenza della formazione ospite sul parquet catanese. Attesi, da regolamento, i minuti canonici, la terna arbitrale, con la Meta Catania Bricocity regolarmente in campo, ha dichiarato conclusa la gara. Adesso si procederà secondo quanto statuito dalle Norme Federali con la probabile vittoria a tavolino per la squadra rossazzurra.