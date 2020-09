Meta Catania, colpo di mercato in entrata: arriva lo spagnolo "Josiko" Gonzalez

La Meta Catania si aggiudica le prestazioni del talentuoso spagnolo “Josiko” Gonzalez. Un acquisto fortemente voluto dal presidente Musumeci che ha regalato al Roster di Samperi un puntello prezioso e di sicuro valore. Un sacrifico importante per un giocatore di prima fascia e che dimostra l’assoluta voglia da parte del presidente e della società di essere competitivi e robusti per navigare e competere nel complicato campionato di Serie A di calcio a 5. Una ciliegina sulla torta dopo i tanti innesti messi a segno in questa sessione di calciomercato tutt'altro che semplice e contrassegnata dalla ripartenza post lockdown.

Ala pura, brevilineo e dotato di un dribbling ubriacante e di uno spiccato senso del gol, Gonzalez è un'autentica furia rossa di Cartagena. Classe 1992, lo scorso anno tornato in Spagna ha fatto ritorno a Peniscola, nella massima serie spagnola, dove ha realizzato 6 reti in 22 presenze.

In Italia gol e ottime prestazioni sia con la maglia del Prato, sia con quella del Cisternino fino alla stagione 2018-2019 con la casacca della Feldi Eboli.