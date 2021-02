Meta Catania, gara perfetta: i rossazzurri schiantano Petrarca

Settimo risultato utile consecutivo. Girone di ritorno impeccabile. I numeri della Meta Catania iniziano a diventare importanti nel campionato di serie A di futsal. Gli uomini guidati da coach Samperi archiviano la pratica Syn Bios Petrarca con un netto 6-2 nel match del PalaNitta. Gara senza sbavature e impeccabile, all'insegna di meccanismi di squadra sempre più collaudati. Sei gol e copione degno della migliore sceneggiatura.

Tripletta per Suton che porta a casa il pallone, decimo sigillo in campionato per Rossetti, 12 invece per Josiko e Venancio che chiudono il festival del gol.

Particolare menzione per Daniele Dovara, un autentico muro invalicabile per Petrarca.

TABELLINO: META CATANIA BRICOCITY-SYN-BIOS PETRARCA 6-2 (2-0 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Rossetti, Baldasso, Baisel, Josiko, Silvestri, Kuraja, Suton, Quintairos, Tomarchio, C. Musumeci, Biagianti, Rinaudo, Mambella. All. Samperi

SYN-BIOS PETRARCA: Bastini, Joselito, Rafinha, Parrel, V. Mello, Bargellini, U. De Luca, F. Mello, Polato, Fornari, Vitale, Boaventura, Moretti, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 4’20” p.t. Rossetti (M), 17’20” Suton (M), 8’19” s.t. Josiko (M), 8’30” Suton (M), 9’11” V. Mello (P), 16’40” Suton (M), 17′ Baldasso (M), 19’30” Rafinha (P)

AMMONITI: Boaventura (P), Josiko (M), Baisel (M), V. Mello (P), Rossetti (M), Fornari (P)