Meta Catania, primo test in famiglia: bene gli under Baio, Musumeci e Rinaudo

Finisce 2-2 la prima amichevole in famiglia della Meta Catania Bricocity. Ancora alcune defezioni per il Roster di Samperi, come l’indisponibilità di Suton e Italo Rossetti e l’assenza di Cekol volato in nazionale, ma tanto cuore, corsa e curiosità nella crescita degli under Baio, Luigi Musumeci e Rinaudo aggregati alla prima squadra e l’attesa negli arrivi di Baisel e Sanz.

Sono 50 i minuti disputati, con due tempi da 25 minuti senza interruzioni e ad alta intensità con cambi propedeutici in corsa. Bianchi con Dovara in porta e quintetto completato da Venancio, Silvestri, Rinaudo e Quintairos, mentre in casacca rosa Ricordi tra pali con Carmelo Musumeci, Josiko, Messina e Baio con Luigi Musumeci a dare corsa e cambi. Da notare le ottime prestazioni di tutti gli Under e crescita di prestazione per Messina, Venancio, Quintairos e capitan Musumeci. Da notare il passo, la mobilità e le idee di Josiko. Dicevamo primo tempo deciso dalla rete di Rinaudo, mentre ad inizio ripresa pareggio di Carmelo Musumeci, raddoppio per i bianchi con Quintairos e rete finale del 2-2 dell’under Baio dopo combinazione con Josiko.