Meta Catania, tutto pronto per l'esordio: rifinitura e partenza per Salsomaggiore

Ennesima giornata di grande lavoro per la Meta Catania Bricocity al PalaCatania. Gruppo concentrato e motivato in vista della prima giornata di campionato contro la CameDosson, diretta tv su Raisport, giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 20:45.

Sarà proprio la formazione rossazzurra a riaprire i battenti della serie A del Futsal e coach Samperi, come al solito, non vuole lasciare nulla al caso avendo per di più di fronte un team collaudato come la Came.

Nella giornata di ieri allenamento intenso e a pieni giri per gli etnei, con varie soluzioni tecnico-tattiche provate dal roster etneo. Merta Catania Bricocity che sta svolgendo la rifinitura odierna, mentre nel pomeriggio del 7 ottobre è prevista partenza in vista del primo impegno di campionato. Tutti arruolabili i giocatori di Samperi, gruppo che sta bene e non vede l’ora di cominciare nel migliore dei modi l’avventura sportiva 2020-2021.