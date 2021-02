Meta Catania, ufficiale: ingaggiato il portiere Francesco Mambella

La Meta Catania Bricocity comunica di aver ingaggiato, a titolo temporaneo, il portiere dell’Acqua&Sapone Francesco Mambella. L’estremo difensore, classe 1996, si aggregherà al gruppo rossazzurro nella giornata di domani per la sua prima seduta di lavoro con i nuovi compagni.

Portiere in rampa di lancio, talentuoso ed esplosivo con una grande scuola alle spalle come quella adriatica. Presenze importanti nella massima serie e soprattutto cresciuto e maturato accanto al grande numero 1 Stefano Mammarella con cui a conquistato anche uno scudetto. Dopo una buona stagione in prestito alla Tombesi C5 Ortona in A2 il ritorno lo scorso anno con l’Acqua&Sapone. Adesso la Meta Catania Bricocity ennesima e importante occasione per mettere in vetrina il proprio talento al servizio dei colori rossazzurri.