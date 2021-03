Meta Catania, under 19: tutto pronto per l'esordio in Coppa Italia

La Meta Catania Bricocity continua nel suo percorso di crescita cullando anche il settore giovanile. In particolare l'under 19 intraprende il suo cammino in questa stagione del futsal e dopo l'esordio vincente in campionato, vittoria per 10-1 contro la Siac Messina, è tutto pronto adesso per la prima gara di coppa Italia. Di fronte, gli uomini di coach Giuffrida troveranno il forte Regalbuto. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossazzurro alla fine della rifinitura odierna. Match in programma il 3 marzo.

"Affrontiamo una squadra costruita per vincere tutto - precisa Giuffrida - Regalbuto è attrezzata con giocatori forti. Noi ci siamo allenati bene e dobbiamo solo divertirci con la consapevolezza dei nostri mezzi. Domani non è “la partita” ma un match da affrontare e cercare di vincere come gli altri. Ci siamo allenati benissimo e domani venderemo cara la pelle"