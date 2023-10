Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea, due medaglie per i catanesi Toni Palermo e Loredana Iurianello

Straordinaria prova degli azzurri ai Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo organizzati dalla Cmas, conclusasi nel fine settimana scorso a Varadero, a Cuba. I catanesi Toni Palermo e Loredana Iurianello (in qualità di assistente e modella), capitanati dal C. T. Gian Melchiorri, al loro esordio in una competizione iridata, hanno portato a casa ben due medaglie: una d’oro nella categoria "Documentary", di cui sono divenuti campioni mondiali con il film "La Isla Bonita", e una d’argento nella categoria "Short Movie". Da segnalare che, in virtù dei piazzamenti conseguiti dal team azzurro, l’Italia ha ottenuto il primo posto nel medagliere finale del video subacqueo, davanti a Nazioni quotatissime come la Spagna, la Turchia e la Germania.