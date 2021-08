Tonfo Catania in casa del Monopoli: esordio da dimenticare

Il Catania inizia nel peggior modo possibile la stagione. Sconfitta netta per 3-0 in casa del Monopoli e squadra apparsa senza mordente e anima nel corso dei 90 minuti

Il Catania inizia nel peggior modo possibile la stagione. Sconfitta netta per 3-0 in casa del Monopoli e squadra apparsa senza mordente e anima nel corso dei 90 minuti. Una rosa cambiata negli interpreti quella a disposizione di Baldini e con gente nuova, ma anche giovane in campo. A partire dalla difesa, reparto in difficoltà sin dalle battute iniziali e orfano di Silvestri che in estate è approdato al Modena. Starita va a nozze e approfitta anche di un errore di Maldonado, impalpabile in regia, prestazione sottotono e insufficiente per il centrocampista ecuadoregno.

In avanti soltanto alcuni lampi di Russotto, ma un assolo senza spartito e senza una coralità di squadra. Brutti segnali in vista della stagione, con gli ultimi giorni di mercato alle porte, ma difficile capire chi possa arrivare nella situazione che vive la società, difficile immaginare un trend diverso. Il 3-0 di Viteritti è la pietra tombale su una squadra che all'esordio ha palesato evidenti difficoltà. Occore invertire la marcia, ma il rischio è di non avere la macchina giusta per farlo.

TABELLINO MONOPOLI-CATANIA 3-0 (Starita ‘5, ’15; Viteritti ’77)

Monopoli: Loria, Bizzotto, Arena, Mercadante, Guiebre, Vassallo (dal ’60 Morrone), Piccinni (dall’89 Nina), Bussaglia (dal ’73 Langella), Viteritti, Starita (dal ’73 Nocciolini), D’Agostino (dal ’60 Grandolfo)

Catania (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto (dal ’67 Zanchi), Izco (dal ’46 Sipos), Maldonado (dal ’67 Cataldi), Rosaia, Ceccarelli (dal ’79 Russo), Russini (dal ’67 Bianco), Russotto