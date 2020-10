Monopoli-Catania, le pagelle: Silvestri super, Sarao lotta con tutti

Ecco le pagelle di Monopoli Catania. La partita finisce 0-1,la rete decisiva è quella di Silvestri.

Monopoli 3-5-2: Pozzer, Sales, Giosa, Mercadante, Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni (Guiebre 78'), Zambataro, Starita (Samele 69'), Santoro (Marilungo 56'). All. Giuseppe Scienza

Catania 3-5-2: Martinez 6, Tonucci 6,5, Claiton 6,5, Silvestri 7, Calapai 6, Rosaia 6, Vicente 6 (Welbeck 6 51'), Biondi 5,5 (Izco 87'), Albertini 6, Sarao 6 (Pecorino 87'), Reginaldo 5,5 (Gatto 67').

MiglioriToday. Silvestri. Riscatta l'errore della sfida contro la Paganese e sblocca il match, decidendo la gara con un colpo di testa.

Sarao. Lotta con tutti e gioca un buon numero di palloni per i compagni. Apre spazi, ma è poco supportato dal centrocampo.

PeggioriToday. Reginaldo. Ancora non al meglio della forma. La volontà non manca e anche le potenzialità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biondi. Nel primo tempo cerca la posizione in campo per far male. Nella ripresa giostra da interno di centrocampo e sembra migliorare nettamente. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da uno come lui.