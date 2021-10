Il Catania vince contro il Monterosi: quinto risultato utile consecutivo

Serie C Girone C

Il Catania risponde presente in campo. Vittoria a Viterbo per 1-4 contro il Monterosi Tuscia. Ancora Moro in grande spolvero, autore di una doppietta e un assist. Russini letale su calcio piazzato. Greco sigla la prima rete tra i professionisti. Gli uomini di Baldini rispondono presente sul campo dopo la decisione di mettere in mora la società, decisione arrivata in settimana dopo il mancato pagamento degli stipendi.

LE PAGELLE

Baldini trova le certezze giuste sul rettangolo verde: Greco, Russini e Moro. Sono loro gli interpreti più in palla in questo inizio di stagione. Rendimento sopra le righe quello del centravanti di proprietà del Padova, autore addirittura di 10 reti in campionato sin qui. Ceccarelli torna a disputare un tempo di alto livello, la difesa non riesce invece a rimanere imbattuta, rigore siglato da Polidori dopo un intervento dubbio di Monteagudo su Costantino.

La vittoria chiude una settimana nebulosa. Il futuro è incerto in casa rossazzurra sul fronte societario, in campo la squadra trova la sua dimensione, in attesa però dei punti di penalizzazione dietro l'angolo.

TABELLINO MONTEROSI-CATANIA 1-4 (Moro 24′, 86′, Russini 47', Polidori 54′, Greco 79′)

Monterosi Tuscia (3-5-2): Marcianò; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Franchini (75′ Buglio), Di Paolonatonio, Adamo (47′ Buono), Cancellieri; Costantino, Polidori

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Greco (85′ Russotto), Maldonado (71'′ Cataldi), Provenzano; Ceccarelli (60′ Biondi), Moro (86′ Pino), Russini (72′ Izco).