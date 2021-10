Monterosi-Catania, le pagelle: Moro inarrestabile, bene Greco

Ecco le pagelle di Monterosi-Catania. In rete Moro, doppietta, Greco e Russini per i rossazzurri. Polidori dal dischetto per i padroni di casa. Finisce 1-4 per i rossazzurri.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Marcianò, Rocchi, Mbende, Piroli, Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (Buono), Cancellieri, Polidori, Costantino

Catania (4-3-3): Sala 6, Albertini 6, Claiton 6,5, Monteagudo 6, Zanchi 6,5, Provenzano 7, Maldonado 6 (Cataldi 6), Greco 7, Russini 7, Moro 8, Ceccarelli 6,5 (Biondi 6)

MiglioriToday. Moro. Non si ferma più, oggi altra doppietta e decimo gol in campionato. Prima parte alla perfezione sul filo del fuorigioco e fredda Marcianò sfruttando l'assist di Provenzano. Nella ripresa fa tutto da solo e gonfia la rete. Cecchino.

Provenzano. Palla filtrate con i giri giusti in occasione della rete del vantaggio. Si fa trovare pronto. Prova positiva nel complesso.

Ceccarelli. Di nuovo il giocatore apprezzato ad inizio stagione, ma solo per un tempo. Lascia alle spalle l'infortunio muscolare e torna a illuminare la manovra offensiva dal punto di vista tecnico. In cerca adesso della continuità nei 90 minuti.

Greco. Arriva la prima rete tra i professionisti e la solita gara generosa. Duttile e utile alla causa. Risorsa.