Morta la "voce" del Calcio Catania: ci lascia a 54 anni Stefania Sberna

La giornalista ha accompagnato, al Massimino, con la sua grinta e la sua poderosa voce i rossoazzurri per circa 25 anni. Ha lottato strenuamente contro la malattia per diverso tempo

Era la "voce" del Calcio Catania. Era quell'urlo caldo e profondo che squarciava i cuori dei tifosi e che accendeva di passione del Cibali. Stefania Sberna ci ha lasciati quest'oggi. Ci ha lasciati dopo aver accompagnato per quasi 25 anni imprese e momenti difficili dei colori rossoazzurri. Stefania era una giornalista pubblicista e storica speaker del Massimino e innamorata della sua città e della sua gente. Lascia il marito e due figlie. Era malata da tempo e da qualche settimana, per le sue condizioni di salute, non si recava più allo stadio. Adesso restano i ricordi legati alle tante emozioni che solo il calcio e solo una passione smisurata e immensa possono regalare.