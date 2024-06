La "Vittoria Etna Marathon" di MTB compie 18 anni e propone un pacchetto per atleti e famiglie 

Diciott'anni e non sentirli, la Vittoria Etna Marathon diventa maggiorenne e per l'occasione propone il pacchetto gara + vacanza. Per la 18^ edizione della Marathon di MTB, che si svolgerà il 15 settembre con partenza dalla consueta piazza di Milo, gli organizzatori hanno pensato ad un pacchetto dedicato che coniughi all'aspetto puramente agonistico, anche quello legato alla bellezza del vulcano più alto d'Europa. La meraviglia dell'ambiente naturale circostante sulla quale si snoda l'Etna Marathon non può non tenere conto della tendenza degli ultimi anni, che trova nel cicloturismo la formula vincente per attrarre iscritti. "Abbiamo creato un pacchetto Gara + Vacanza che include alloggio in mezza pensione, iscrizione, inserimento nella griglia di merito, tutto a partire da 195 euro a persona per due notti", spiega Giuseppe Zuccarello, da sempre all'interno dello staff organizzativo. Il messaggio è chiaro ed è soprattutto rivolto alle centinaia di appassionati che provengono da fuori dei confini siciliani, e che da la possibilità ad una cifra veramente modica di portare al seguito, oltre la propria bicicletta, anche familiari e amici per poter godere di un weekend di assoluto relax in uno dei luoghi piu belli del mondo come l'Etna.

Le iscrizioni, attraverso la piattaforma Endu, si sono aperte il 6 Gennaio scorso con una quota attuale di 60 euro e rimarrà così fino al 500° iscritto, alla data del 30 giugno, successivamente la quota aumenterà a 70 euro. In alternativa alla singola iscrizione alla gara Etnea si può optare per la combinata, che quest'anno darà la possibilità di scegliere tra Dolomiti Super Bike al costo di 125 euro, Sila Epic al costo di 80 euro, e la Castro Legend al costo di 90 euro. per tutti, a prescindere dalla scelta operata, è previsto il consueto regalo, in abbinamento al pacco gara, che per questa 18^ edizione consisterà in un telo mare stilizzato Vittoria Etna Marathon.

Il percorso e le medaglie da Finisher

Nessuna differenza rispetto alla passata edizione per quanto riguarda il percorso, che anche quest'anno si ripropone nelle quattro soluzioni:

- Marathon: 81km 2700 mt DSL

- Gran Fondo: 51km 1750 mt dsl

- Escursione: 23km 800 mt dsl

- Ebike:45 km 1550 mt Dsl

Intanto, sono state già definite e realizzate le medaglie da finisher