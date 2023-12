Naturosa Catania Marathon: numeri, curiosità e vie interessate dalla gara podistica

Si avvicina sempre più l’appuntamento con la “Naturosa Catania Marathon”, in programma domenica. Come tutte le manifestazioni sportive importanti è interessante analizzare i numeri e curiosità. Attualmente la società con maggiori iscritti è la Monti Rossi Nicolosi (47), seguita dall’Atletica Sicilia (42) e dalla Floridia Running (27) che è anche il team più rappresentato di fuori provincia. A ruota Placeolum e Sport Etna Outdoor con 19 iscritti e Podistica Messina (19). L’atleta più anziano in gara è l’88enne Sebastiano Caldarella correrà la 10.5 km. Tesserato per il Marathon Athletic Avola è il detentore del record del mondo (SM85) nei 10 km su strada con il tempo di 1h11’84. La meno giovane è Milena Maggi classe 1951. Impreziosiranno la giornata Vito Massimo Catania, che spingerà la carrozzina di Giusi La Loggia affetta da atassia, e Jack Giustolisi, che dopo una battaglia combattuta contro il Covid è tornato alle gare.

IL PERCORSO: Partenza e arrivo di tutte e tre le gare (ore 8.45) sono previsti su viale Kennedy all'altezza del Lido Verde (Plaia). Il primo giro (uguale per tutti) prevede un passaggio in città con ritorno su viale Kennedy che sarà arrivo per i 10,548 km, mentre sarà passaggio per Maratona e Mezza Maratona. L'elenco delle vie interessate dalla prima tornata: Partenza Lungomare Kennedy (carreggiata direzione Siracusa) Lido Verde, litorale della Plaia, lungomare Kennedy (direzione Siracusa) fino all’altezza dell’Hotel Miramare (boa), lungomare Kennedy direzione Catania, via Domenico Tempio (lato mare), via Cristoforo Colombo (lato mare), via Mulino S. Lucia, via Alcalà, via Porticello, via Vittorio Emanuele, via Monsignor Ventimiglia, via Teatro Massimo, via Michele Rapisardi, via Antonino San Giuliano, via Etnea, piazza Stesicoro, via Alessandro Manzoni, via Antonino di San Giuliano, via Etnea, piazza Duomo, via Garibaldi, via Castello Ursino, via Grimaldi, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo (lato mare) via Domenico tempio (lato mare), lungomare Kennedy (all’altezza del Lido Verde, litorale della Plaia) carreggiata direzione Siracusa.

La maratona dovrà poi effettuare tre giri (da 10,548 km), interamente pianeggianti, su viale Kennedy, mentre la mezza maratona dovrà continuare per un solo giro sempre su viale Kennedy. Da quest’anno per la manifestazione etnea, è arrivata la certificazione ufficiale del percorso (compresa la mezza maratona). L’emissione dei certificati internazionali, consente all’evento di diventare un evento di rango internazionale. La World Athletics, precedentemente denominata IAAF, è la federazione internazionale dell’atletica leggera che si occupa di monitorare le federazioni nazionali e di organizzare le competizioni internazionali. “Corri tra Etna e mare”: L’accattivante slang della Naturosa Catania Marathon continua a caratterizzare la maglia tecnica della manifestazione. Il disegno che campeggia al centro della maglia è il “liotru” stilizzato, quasi cavalcato da una runner. La medaglia della Naturosa Catania Marathon 2023 è stata scelta al termine di un voto popolare promosso dagli organizzatori sui social. Una medaglia fortemente evocativa del territorio, con il Castello Ursino e l’Etna protagonisti assoluti. La medaglia è uguale nel disegno e nei colori, ma più piccola nelle dimensioni, con il ridursi dei “chilometri percorsi”. Le Pink Ambassador”, sono pronte anche quest’anno a colorare la Naturosa Catania Marathon. Il progetto Pink Ambassador, nato nel 2014, coinvolge donne che hanno affrontato, e superato, un tumore. Il drappello etneo rosa è composto da runners donne, testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, che “correndo”, si impegnano a diffondere la cultura della prevenzione.