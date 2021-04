Nissan Italia, Comer Sud e Calcio Catania: sinergia vincente e svolta "green" a Torre del Grifo

Torre del Grifo Village, centro sportivo caratterizzato dall'eccellenza estetica e funzionale, si arricchisce di un'infrastruttura che evidenzia un'ulteriore svolta "green": è stata installata, nell'ampio parcheggio all'ingresso della struttura, una stazione di ricarica per veicoli elettrici. SIGI e Calcio Catania, rappresentati in occasione di un breve e cordiale incontro da Gaetano Nicolosi e Nico Le Mura, hanno accolto oggi, con il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino e il capitano rossazzurro Mariano Izco, il presidente e amministratore unico di Nissan Italia, Marco Toro, accompagnato dal direttore vendite del brand automobilistico, Vincenzo Varriale. L'intesa per la posa in opera della colonnina, che denota concretamente una speciale sensibilità alla tematica ambientale e un avanzamento lungo il percorso della progressiva riduzione delle emissioni anche nel quartier generale del Calcio Catania, è stata propiziata dalla preziosa intuizione di Davide Di Martino, titolare della concessionaria Comer Sud, e Rosario Argento, responsabile Field Flotte e Veicoli Elettrici Nissan Italia: ad entrambi i manager, da anni vicini al nostro club, sinceri ringraziamenti.