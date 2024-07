"Nuota con noi", conclusa la manifestazione sportiva e la qualificazione paralimpica a Santa Tecla

Si è svolta ieri, presso il lido Cocole di Santa Tecla, la manifestazione sportiva “Nuota con noi”, organizzata dall’associazione Life Onlus, in collaborazione con la Finp, con il patrocinio del comune di Acireale. Domenica 14 luglio, la gara amatoriale inclusiva, giunta ormai alla sua sedicesima edizione, ha consentito agli atleti Finp che hanno realizzato i tempi di accedere alle qualificazioni nazionali di nuoto paralimpico in acque libere. Una mattinata di festa, che ha visto la partecipazione di atleti con disabilità e non, ma anche di numerosi giovani con tanta voglia di divertirsi, mettersi in gioco e vivere un’esperienza di sana competizione e di condivisione.

Questi sono i primi assoluti della sedicesima edizione "Nuota con noi": 1° assoluto uomo Fin Rizzo Roberto; 1° assoluto donna Fin Maodda Cristina; 1° Finp 500 mt Dibilio Giuseppe Andrea; 1° Finp donna 1500 mt Fresta Denise; 1° Finp uomo 1500 mt Gioia Aldo; 1° Finp 3000 mt Di Santo Giacomo. La gara, sponsorizzata da numerosi enti, si è conclusa con la premiazione. Premi e gadget sono stati messi a disposizione dagli sponsor aderenti all’iniziativa.