Nuoto Catania, strepitosa vittoria e salvezza conquistata

Felicità immensa per la squadra rossazzurra che batte ai rigori l’Anzio in trasferta ottenendo così la permanenza nella massima serie della pallanuoto italiana. Partita al cardiopalma quella tra Nuoto Catania e Anzio, il match terminato 10-10 alla fine dei tempi regolari, ha regalato la gioia della vittoria ai rossazzurri ai tiri di rigore.

È stata la rete, su rigore, del capitano rossazzurro Giorgio Torrisi a far esplodere di gioia i compagni e il numeroso pubblico di tifosi che hanno seguito il match in diretta streaming. Salvezza anticipata dunque per la Nuoto Catania che può e deve festeggiare questo importante traguardo stagionale.

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata! Il cuore rossazzurro batte forte e la Nuoto Catania conquista con anticipo la permanenza nella massima serie nazionale uscendo vincitrice, seppur ai rigori, dalla piscina anziate” - con queste parole il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi commenta la vittoria della sua squadra- e inoltre afferma: “Oggi i commenti tecnici sulla partita sono fuori luogo, conta solo il risultato che mantiene Catania nell’elite della pallanuoto italiana. Siamo straordinariamente felici!”

Soddisfatto e felice anche il tecnico della Nuoto Catania Giuseppe Dato: “Alla fine di gara uno avevo detto ai ragazzi che con quella sconfitta avevamo fatto il primo passo per la salvezza. I ragazzi ci hanno creduto e oggi come sabato scorso si è visto. A loro il grande merito e la giusta riconoscenza per aver mantenuto la categoria compiendo oggi quella che può sembrare un’ impresa ma che è il frutto di un duro lavoro partito da lontano”.

Il capitano rossazzurro e autore del gol (su rigore) della vittoria Giorgio Torrisi ha dichiarato: “Ci abbiamo creduto sin dall’inizio, sapevamo che questa sfida poteva essere alla nostra portata. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, anche quando la partita sembrava finita. Le partite si vincono sul campo, non con le dichiarazioni”.

ANZIO WATERPOLIS-NUOTO CATANIA 13-14

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric 1, S. Susak 1, D. Caponero 1, A. Goreta 3, G. Barberini, N. Cuccovillo 1, F. Lapenna 2, L. Bajic, E. Koprcina, D. Presciutti 1, A. Antonini. All. Tofani

NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, N. Eskert, G. La Rosa 3, R. Torrisi, A. Gullotta, G. Torrisi, S. Camilleri 3, G. De Freitas Guimaraes, A. Privitera 4, E. Russo, S. Catania, Calì. All. Dato

Arbitri: Colombo e Rovida

Note

Parziali: 3-2 3-1 3-2 1-5 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Anzio 2/8 + un rigore e Catania 1/9 + 2 rigori. Tempi regolari terminati 10-10. Ai rigori: Cuccovillo gol, Camilleri gol, Presciutti palo, Privitera gol, Koprcina gol, De Freitas Guimaraes parato, Susak gol, La Rosa gol, Goreta parato, G. Torrisi gol. Spettatori: 1000 circa.