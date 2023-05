Nuoto, Kiran Club Caltagirone domina la quarta tappa del Trofeo della Regione

Si è svolta domenica 30 aprile a Comiso presso la Piscina del Sole la quarta tappa del Trofeo della Regione 2023 che ha visto la partecipazione di 152 atleti in rappresentanza di 6 società: Kiran Club Caltagirone, La Fenice Nuoto Enna, Infinity Gym Santa Maria di Licodia, Water Sun Comiso, Nuoto Chiaramonte, HdueO Sport & Animazione asd Catania. La classifica ha visto primeggiare la Kiran Caltagirone su Infinity Gym e Nuoto Chiaramonte, ma soprattutto ha vinto lo sport pertutti, dove gli atleti più evoluti gareggiano sotto gli sguardi ammirati degli atleti più acerbi, si fanno il tifo a vicenda e si divertono in clima di festa e amicizia. Presente il talento Comisano Giuseppe Angileri, atleta della Water Sun, ora in forze all’Aurelia Nuoto. Durante la manifestazione è stato consegnato un riconoscimento ai ragazzi che hanno fatto parte della rappresentativa regionale del Trofeo delle Regioni del 1 e 2 aprile ad Avezzano.

Questa giornata di gare è stata anche l’occasione per avviare il tirocinio di Giudice Arbitro Nuoto sotto la supervisione del responsabile regionale Gan Giovanni Coronella. Il corso a carattere nazionale al quale si sono iscritti ben 24 aspiranti arbitri UISP darà al setto re SDA Nuoto Sicila un staff in grado di gestire in modo autonomo le competizioni che verranno organizzate in futuro.