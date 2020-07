Nuove cariche Calcio Catania: Pagliara presidente, Pellegrino direttore generale

Inizia a prendere forma il Calcio Catania del nuovo corso. CataniaToday ha raccolto in esclusiva alcune delle nuove cariche che potrebbero essere ufficializzate a breve. Si va verso la conferma di Maurizio Pellegrino come direttore generale e Fabio Pagliara nel ruolo di presidente del Calcio Catania.

A curare il settore giovanile dovrebbe invece essere Vincenzo Guerini, mentre Massimo Mauro avrebbe il ruolo chiave di fare da trait d'union tra club e Figc e garantire quel ponte di collegamento con i club più importanti nel panorama calcistico nazionale, rapporti da tempo troncati dopo l'ultimo corso della precedente gestione rossoazzurra guidata da Pietro Lo Monaco. In particolare potrebbe crearsi un asse con una squadra di serie A nota per la forza del suo settore giovanile con lo scopo di far sbarcare ai piedi dell'Etna giovani promesse da lanciare in Lega Pro. Arriverà inoltre un nuovo direttore sportivo, nella logica della divisione dei compiti, senza quindi accentrare il potere decisionale nelle mani di una sola figura.

Altro tema importante quello legato a Torre del Grifo. La struttura di via Magenta è stata sin dall'inizio il nodo principale della trattativa d'acquisto. Nell'idea della nuova proprietà ci sarebbe quella di rendere la struttura una base federale per attività nazionali nel Sud Italia.