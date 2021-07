Olimpiadi: bronzo nella spada a squadre per le catanesi Fiamingo e Santuccio

Medaglia di bronzo per le spadiste azzurre. Un traguardo nell'attuale Olimpiade di Tokyo 2020 dal sapore catanese. In gara in pedana infatti sia Rossella Fiamingo, che ha riscattato la delusione a livello individuale con l'eliminazione maturata ai quarti, e Alberta Santuccio. Seconda medaglia made in Catania dopo quella di argento conquistata da Daniele Garozzo, nella spada maschile individuale.

A comporre il quartetto complessivamente: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio compongono il quartetto del ct Sandro Cuomo che ha sconfitto per 23-21 la Cina, conquistando il podio.

Grande prova ai quarti contro la Russia che ha schierato Alzanat Murtazaeva, Yulia Lichagina, Violetta Kolobova e Violetta Khrapina. Navarria, Isola e Fiamingo hanno portato a casa un successo meritato e prezioso per 33-31. Altra musica, invece, in semifinale dove le azzurre sono state sconfitte dall’Estonia per 42-34. Julia Beljajeva, Erika Kirpu e Katrina Lehis hanno condotto il match fin dall’inizio, allungando sino al +9 e non è bastato un ottimo parziale di Federica Isola nella penultima frazione per ribaltare l’assalto.

Nell’altra semifinale la Cina, testa di serie numero 1 della gara, ha perso con la Corea e ha sfidato proprio il quartetto azzurro per il bronzo. L’assalto contro Sheng Lin, Yiwen Sun e Mingye Zhu è iniziato in parità fino al quarto parziale, quando Rossella Fiamingo ha allungato con un 4-0, seguita da Mara Navarria che con il suo 5-1 ha permesso all’Italia di guadagnare un vantaggio di 7 stoccate sulle avversarie. C’è stato spazio anche per l’inserimento in squadra della riserva Alberta Santuccio, anche lei catanese, che ha dato il suo contributo alle compagne. In chiusura il CT Sandro Cuomo ha schierato Federica Isola, che ha saputo reggere la tensione e resistere all’attacco della Cina, chiudendo sul 23-21 per l’Italia e portando le azzurre sul podio olimpico 25 anni dopo l’argento dei Giochi di Atlanta 1996 conquistato da Elisa Uga, Margherita Zalaffi e Laura Chiesa. La medaglia d’oro è andata all’Estonia che ha battuto in finale la Corea 36-32.

"Volevamo questa medaglia più d’ogni altra cosa, l’abbiamo inseguita e vinta da squadra vera. Siamo state brave a reagire alla brutta sconfitta in semifinale contro l’Estonia e nelle due ore che ci separavano dalla finale per il bronzo ci siamo ritrovate, e si è visto in pedana", ha detto Rossella Fiamingo. Le ha fatto eco Alberta Santuccio, in forza alle Fiamme Oro: "Sono entrata al penultimo match della finale per il terzo posto, contro la Cina, ovviamente era un momento delicato ma le mie compagne mi hanno dato grande forza. Siamo un gruppo forte, unito, e insieme abbiamo raggiunto questo storico traguardo"