Orgoglio Ekipe Orizzonte: Plebiscito Padova battuto nel big match

L’Ekipe Orizzonte si aggiudica il big-match della nona giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile, conquistando la vetta solitaria della classifica a quota 24 punti. Ieri sera è infatti arrivato un netto successo in trasferta per le rossazzurre, che hanno vinto 9-4 sul campo del Plebiscito Padova nell’anticipo dell’ultimo turno del girone d’andata.

Le catanesi hanno condotto il match sin dall’inizio, conquistando tutte le frazioni di gioco rispettivamente per 3-2; 2-1; 2-0 e 2-1.

Claudia Marletta è stata la top scorer assoluta con 3 gol, mentre Chiara Tabani è andata a segno 2 volte. Una rete a testa per Bronte Halligan, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Valeria Palmieri.

Al fischio finale è stato il coach dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sulla sfida appena giocata e sulla reazione della sua squadra dopo la sconfitta interna contro Trieste: "Siamo giunti a un punto – dice Martina Miceli – in cui sono le nostre ragazze a dover capire realmente cosa vogliono fare, se e come lo vogliono fare. Adesso sono artefici del proprio destino ed è arrivato il momento di dare e capire cosa si vuole. Sicuramente oggi è difficile giocare per l’Orizzonte, dove sei obbligato a vincere e tutti ti dicono che lo hai già fatto ancor prima di scendere in campo. Però se si vuole indossare questa calottina bisogna anche saper resistere a questa pressione, che non può essere un alibi per chi gioca in questa squadra, e credo che abbiamo delle atlete in grado di sopportarla. Sicuramente in campo nazionale siamo dove ci aspettavamo di essere, ma tra me, Tania e Renato nessuno ha mai pensato che fosse facile chiudere il girone d’andata al primo posto, perchè siamo consapevoli che chi gioca contro l’Orizzonte dà sempre il 1000% e cerca di fare bella figura, anche se si tratta dell’ultima in classifica. Noi invece dobbiamo dimostrare che se siamo in vetta ci meritiamo di occupare questa posizione e dobbiamo farlo durante ogni allenamento. Certamente i risultati ottenuti fin qui in Champions League hanno lasciato strascichi in tutti noi, anche in me, perchè non ci siamo mai nascosti. Quest’anno eravamo e siamo tutt’ora convinti che avremmo dovuto essere una delle squadre più forti d’Europa, però a maggior ragione in campo internazionale non bisogna solo sentirsi tali ma bisogna dimostrarlo quotidianamente, in ogni singolo allenamento, e questo sicuramente è mancato".

Sabato 25 novembre alle 19:00 l’Ekipe Orizzonte affronterà il Sant Andreu in Spagna, nella prima giornata di ritorno del girone A di Champions League.

IL TABELLINO DEL MATCH:

CS PLEBISCITO PADOVA-EKIPE ORIZZONTE 4-9

Parziali: 2-3; 1-2; 0-2; 1-2

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’, M. Schaap, A. Casson, G. Delli Guanti, A. Millo 2, A. Yaacobi 1, Y. Al Masri, C. Meggiato 1, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan. All. S. posterivo

EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 1, C. Tabani 2, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 3, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, A. Condorelli. All. M. miceli

Arbitri: Ricciotti e Ercoli

Note: Uscite per limite di falli Meggiato (P), Al Masri (P) e Gagliardi (E) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CS Plebiscito Padova 2/14 (+ un rigore), Ekipe Orizzonte 3/12 (+ un rigore). Meggiato (P) spedisce fuori un rigore nel secondo tempo. Spettatori 150 circa.