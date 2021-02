Pari tra Paganese e Catania: gli etnei non riescono a rendersi pericolosi

Il Catania non va oltre lo 0-0 contro la Paganese. Al "Marcello Torre" la squadra di Raffaele non riesce a pungere negli ultimi metri, manca l'acuto per fare male. La squadra di casa allenata da Di Napoli riesce a imbrigliare i rossazzurri. Un pareggio che frena il cammino del Catania e arriva dopo tanti impegni ravvicinati, con la stanchezza sulle gambe che inizia a farsi sentire. L'espulsione rimediata da Tonucci e il giallo di Sales, causano una mini emergenza per la sfida contro la Vibonese, Raffaele dovrà infatti fare a meno di entrambi.

TABELLINO PAGANESE-CATANIA 0-0

Paganese (3-5-2): Baiocco, Sbampato, Schiavino, Sirignano (Cigagna 85'), Carotenuto (Gaeta 57'), Onescu, Zanini, Bramati (Mattia 56'), Squillace (Scarpa 85'), Raffini, Guadagni (Bonavolontà 75')

Catania (3-4-3): Confente, Silvestri, Claiton (Sales 75'), Tonucci, Albertini (Di Piazza 61'), Rosaia, Welbeck, Pinto, Russotto (Calapai 74'), Sarao (Maldonado 84'), Golfo (Giosa 84')

Ammoniti: Sarao, Sales, Claiton; Gaeta

Espulsi: Tonucci