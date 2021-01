Paganese-Catania, probabili formazioni: Pecorino out, Reginaldo in attacco

Il Catania vuole vincere ancora e allungare la serie di risultati utili. Per farlo dovrà approcciare al meglio la gara contro la Paganese. Un manto erboso non perfetto quello del "Marcello Torre" e le condizioni meteo ancora incerte potrebbe fare il resto e rendere la partita tutt'altro che godibile dal punto di vista del gioco. Il modulo scelto da Raffaele sarà ancora il 3-4-3, questa la nuova veste ed identità che il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto ha ormai impresso alla squadra.

I nuovi arrivi in difesa consegnano nuova solidità e anche numericamente rendono il pacchetto arretrato sicuro e affidabile. Avanza invece Zanchi per sostituire l'infortunato Pinto sulla sinistra. In mezzo al campo Welbeck e Dall'Oglio hanno ben figurato sin qui e vanno verso la conferma, con Rosaia ancora che non ha i 90 minuti nelle gambe. In attacco assente ancora Pecorino dai convocati, con Sarao squalificato tocca a Reginaldo ricoprire il ruolo di prima punta.

PAGANESE-CATANIA PROBABILE FORMAZIONE

Catania 3-4-3: Confente, Sales, Silvestri, Tonucci, Calapai, Dall'Oglio, Welbeck, Zanchi, Russotto, Reginaldo, Piccolo