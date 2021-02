Paganese-Catania, probabili formazioni: Golfo cerca spazio, Dall'Oglio assente

Volpe torna fuori dai convocati, ancora assente invece Piccolo. Russotto a disposizione, così come Golfo e Di Piazza. Potrebbe essere composto da loro il tridente, con Sarao non al meglio della forma fisica dopo l'ultimo match e che quindi potrebbe partire dalla panchina, opterà Raffaele per la decisione migliore

Il Catania va di scena a Pagani. Partita rinviata ben due volte quella in calendario contro la squadra allenata da Di Napoli. Le condizioni del tempo e del manto erboso non hanno permesso di di sputare la gara in due occasioni. Gara che andrà in scena alle 14.30 del 24 febbraio. Gli uomini di Raffaele proveranno a tornare ai tre punti, dopo la doppia sfida contro Ternana e Bari. Dovranno rinunciare a Dall'Oglio, assente per squalifica. Coperta corta a centrocampo, ipotesi 3-5-2 quindi che tramonta sul nascere, con Rosaia che invece dovrebbe sostituire il compagno di squadra dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE PAGANESE-CATANIA

Catania: 3-4-3 Confente, Sales, Giosa, Silvestri, Calapai, Rosaia, Welbeck, Albertini, Golfo, Di Piazza, Russotto