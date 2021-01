Paganese-Catania rinviata: terreno di gioco impraticabile

La sfida del "Marcello Torre" tra Paganese-Catania prevista alle ore 15:00 di oggi è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo aver effettuato i consueti sopralluoghi di rito, il direttore di gara ha optato per la scelta di non far disputare il match tra campani ed etnei. La forte pioggia abbattutasi nelle ultime ore in territorio campano ha reso impraticabile il terreno di gioco.