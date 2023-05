Conclusa la manifestazione "Pallavolando 2023" al PalaCatania

La manifestazione sportiva "Pallavolando 2023" si conclude in un PalaCatania gremito e con centinaia di famiglie a fare da cornice ad evento incentrato sullo sport, sull’aggregazione, sulla sana competizione. Un appuntamento organizzato dal circolo didattico "E. De Amicis", in collaborazione con il Csi comitato di Catania, che ha visto trentasei istituti, con quarantacinque squadre, a rappresentare la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado di Catania e dell’intera provincia etnea. "Ogni anno Pallavolando richiama tantissime scuole che vogliono creare aggregazione e costruire un percorso comune improntato sui sani valori dello sport- sottolinea Maria Marino, dirigente scolastica dell’istituto De Amicis – organizzare tutto questo non è affatto semplice ma io posso contare su una squadra affiatata di genitori, insegnanti e personale scolastico che non si risparmia affinchè tutto proceda nel migliore dei modi. Non solo,a questo proposito desidero ringraziare tutti i dirigenti che, seppur tra mille impegni, non hanno voluto mancare alle fasi finali della manifestazione". Ad aggiudicarsi la finale per la categoria dedicata alle scuole primarie sono stati i giovani atleti della "Casella" di Pedara. Mentre l’istituto “Majorana” (per le secondarie di primo grado) e il "Duca degli Abruzzi" (per le secondarie di secondo grado) hanno conquistato il gradino più alto del podio per la loro categoria. "Tutte le scuole partecipanti sono le vere vincitrici di questa edizione 2023- spiega il maestro Matteo Laudani- vedere così tanti ragazzi socializzare ed essere felici ci ripaga degli sforzi fatti. Chiuso questo evento, ci proiettiamo ora alla 'Pallavolando Beach 2023' che si svolgerà in una struttura ricettiva della Plaia di Catania il prossimo giugno".