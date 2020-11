Palermo-Catania, la settimana che porta al derby: Reginaldo torna a disposizione

Palermo e Catania tornano a sfidarsi dopo ben 7 anni. Altri scenari e altri palcoscenici rispetto alle sfide tra due squadre nella massima serie. Resta però il sapore e l'importanza di disputare una partita sentita tra le due tifoserie e che metterà in palio punti pesanti in questo cammino nel campionato di serie C. Partita che andrà in scena a porte chiuse allo stadio "Renzo Barbera", lunedì 9 novembre alle ore 21:00.

Il Palermo ha saltato numerose gare a causa dei numerosi contagi da Covid-19 che hanno colpito il gruppo squadra. Gli ultimi tamponi effettuati dal gruppo rosanero guidato da Boscaglia hanno evidenziato come 6 giocatori del gruppo squadra siano guariti e negativizzati al Covid. Motivo per cui i rosanero scenderanno in campo dopo un lungo stop già in settimana in casa del Catanzaro, per poi affrontare la squadra di Raffaele dopo pochi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto anche dal Catania giungono buone notizie. Dopo gli ultimi tamponi, infatti, il club etneo ha comunicato "l’avvenuta guarigione delle quattro persone precedentemente contagiate". Pronto quindi a tornare a disposizione anche Reginaldo, mentre procedono i recuperi dai rispettivi infortuni per Tonucci e Sarao. Mister Raffaele spera di riaverli per la sfida più sentita dell'anno, la prima delle due in calendario.