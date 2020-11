Palermo decimato in vista del derby contro il Catania: le ultime

Il Catania continua la preparazione in vista del derby contro il Palermo. La squadra rosanero è scesa in campo nella sfida di recupero contro il Catanzaro. Gli uomini di Boscaglia sono riusciti ad acciuffare il pareggio per 1-1 in extremis, ma dopo aver perso due pedine, Broh e Crivello, espulsi dal direttore di gara, il primo per doppia ammonizione, il secondo per fallo da ultimo uomo e conseguente rigore. Due giocatori che allungano la lista degli indisponibili in casa Palermo, squadra già colpita pesantemente dall'emergenza coronavirus.

Una notizia a cui fa da contraltare quella relativa ai tempi di recupero in casa Catania dopo l'ultimo allenamento degli etnei nella giornata di ieri. Ancora lavoro individualizzato per Tonucci, Sarao. Ma c'è ottimismo in vista di lunedì 9 novembre per il recupero di entrambi. Improbabile invece il ritorno di Piccolo per il match contro i rosanero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raffaele dovrà decidere quale schieramento adottare per affrontare la sfida del "Renzo Barbera". La certezza è quella della difesa a 3, con Tonucci che corre verso il completo recupero.