Palermo-Catania finisce in pareggio: un tempo per parte al "Renzo Barbera"

Palermo-Catania finisce 1-1. Un derby atipico visto l'avvicinamento alla gara per le due squadre. Palermo ridotto all'osso visti i ben 7 positivi al Covid che si sono aggiunti ai 5 già noti. Panchina assente per la squadra di Boscaglia che impatta bene nella fase iniziale, per poi calare alla distanza. Raffaele nel secondo tempo cambia tanto e cambia l'inerzia del match, sfruttando anche il calo inevitabile degli avversari.

Primo tempo choc per i rossazzurri con Kanoute che trova la via del gol nelle battute iniziali. I rosanero provano a raddoppiare, ma la traversa prima e la poca precisione poi, graziano un Catania sulle gambe e in difficoltà.

Il 4-2-3-1 dei rosanero si tramuta in 4-5-1 decisamente più difensivo nel secondo tempo, cambia anche l'assetto del Catania che nella ripresa con Piovanello e Biondi inserisce due ale pure, oltre alla presenza in campo di Emmausso, Reginaldo e Pecorino contemporaneamente. Artiglieria pesante che alla lunga porta alla rete del pareggio di Pecorino.

Il Palermo finisce senza benzina, ma resiste e porta a casa un punto. Al Barbera finisce 1-1. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per il Catania, questo resta da capire.