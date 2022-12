Pallanuoto, Champions League: pareggio per l'Ekipe Orizzonte Catania

L’Ekipe Orizzonte inizia la seconda fase della Champions League di pallanuoto femminile con un pareggio, chiudendo sull’11-11 la prima partita del girone A, in corso di svolgimento a Padova, contro le ungheresi del Dunaujvaros.

È stato un match dai due volti, con le magiare avanti 4-1 nel primo tempo e le catanesi brave a reagire nel secondo parziale, conquistato dalla squadra allenata da Martina Miceli per 5-3. Terza frazione ancora a vantaggio delle rossazzurre, avanti 3-2, e quarto tempo chiuso sul 2-2 a decretare la perfetta parità nel punteggio finale.

Alice Williams è stata la miglior marcatrice della formazione etnea con quattro reti, mentre Claudia Marletta è andata a segno tre volte. Due gol per Bronte Halligan, uno a testa per Dafne Bettini e Gaia Gagliardi.

Al fischio finale ha preso la parola la numero 4 delle catanesi, facendo il punto dopo la partita appena disputata e in vista delle prossime da giocare: “Sicuramente – ha detto – era un match da vincere, ma sia nel primo tempo che in parte del secondo abbiamo commesso alcune ingenuità. Non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato per questa partita, di positivo c’è il fatto di essere riuscite a recuperare lo svantaggio di tre gol della frazione iniziale. Ci sono mancate la cinicità e la tranquillità in difesa che ci hanno sempre contraddistinto. Le prossime sfide sono fondamentali e noi vogliamo assolutamente superare il turno. Incontreremo le olandesi, contro le quali vogliamo scendere in campo per imporre il nostro gioco e far vedere chi siamo veramente, senza prendere nulla sottogamba. Poi ci sarà il derby tutto italiano contro il Padova, nel quale sappiamo bene che dovremo riscattarci a tutti i costi. Queste partite ci servono per mettere in acqua tutto ciò che abbiamo e dimostrare quel che valiamo”.

Oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 19:00 l’Ekipe Orizzonte affronterà lo ZVL, mentre la sfida contro il Plebiscito Padova si giocherà domenica 11 alle ore 12:00.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 11-11

Parziali 4-1; 3-5; 2-3; 2-2

Dunaujvaros: Maczko, Jonkl, Sajben, Dobi 5, Horvath 4, Mahieu, Szabo 1, Garda 1, Mucsy, Kardos, Pal, Sumegi, Aarts.

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2, Grasso, Viacava, Gant, Bettini 1, Palmieri, Marletta 3, Gagliardi 1, Williams 4, Longo, Leone, Condorelli. All. Miceli