Pallanuoto, l'Ekipe Orizzonte batte Trieste e guarda con fiducia al futuro

Vittoria preziosa per l’Ekipe Orizzonte, che batte 14-6 la Pallanuoto Trieste nell’undicesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT).

Partita in crescendo per le padrone di casa, avanti 2-1 al termine del primo tempo. Catanesi brave a prendere il largo nella fase centrale della partita, conquistando per 4-1 il secondo parziale e 6-2 il terzo. Ultima frazione di gioco chiusa poi dalle due squadre sul 2-2.

Alice Williams è stata la miglior marcatrice del match con quattro reti, mentre Bronte Halligan, Claudia Marletta e Gaia Gagliardi sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno anche per Cecilia Grasso, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Morena Leone. Nel quarto tempo, tra i pali, spazio a Ludovica Celona, in evidenza per alcuni ottimi interventi.

Prestazione positiva quindi per le rossazzurre, come sottolineato dalla numero 6 dell’Ekipe Orizzonte dopo il fischio finale: “Siamo soddisfatte della nostra partita – ha detto Dafne Bettini – e contente per questa vittoria, che ci serve tanto per il morale, soprattutto in un periodo come questo in cui andremo incontro a sfide molto importanti. Nelle prossime settimane ne giocheremo diverse, tutte ravvicinate, considerando il derby con la Brizz, i turni infrasettimanali e i quarti di finale di Champions League contro il Glyfada. Dopo la sconfitta di Roma, che ci ha lasciato molto amaro in bocca, era importante reagire come stiamo facendo. Adesso andremo avanti step by step, con l’obiettivo di farci trovare pronte per la Coppa. Dobbiamo pensare a trovare sicurezza e coesione di squadra, dopo un periodo molto tosto dovuto anche ai carichi di lavoro. Ora dobbiamo solo pensare a giocare insieme e divertirci”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-PALLANUOTO TRIESTE 14-6

Parziali: 2-1; 4-1; 6-2; 2-2

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri, C. Marletta 2, G. Gagliardi 2, A. Williams 4, T. Lombardo, M. Leone 1, G. Condorelli. All. Miceli

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, D. Vomastkova 1, E. De March 1, E. Sblattero, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 1, G. Zizza, J. Vukovic 1, I. Riccioli, R. Santapaola 1, S. Ingannamorte. All. Zizza

Arbitri: D’antoni e Ferrari

Note: Uscita per limite di falli Leone (O) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 4/4 e Pallanuoto Trieste 3/10. Celona (O) subentra a Condorelli nel quarto tempo. Spettatori: 300 circa.