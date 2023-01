Pallanuoto femminile, bella vittoria per l'Ekipe Orizzonte

Vittoria netta dell’Ekipe Orizzonte nella decima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, che ha visto le catanesi vittoriose per 24-3 sul campo della RN Florentia.

Le rossazzurre hanno ipotecato il successo sin dal primo tempo, vinto 6-0. Partita chiusa nel secondo parziale, conquistato per 6-1, con le frazioni successive ancora a favore delle etnee, rispettivamente per 8-0 e 4-2.

La sfida ha visto andare a segno tre volte a testa Dafne Bettini, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Gaia Gagliardi, Aurora Longo e Morena Leone. Due gol ciascuno per Bronte Halligan, Veronica Gant e Alice Williams.

Prestazione positiva anche per i portieri, con Aurora Condorelli che ha parato un rigore a Nesti nel secondo tempo. Nell’ultimo parziale di gioco, tra i pali, Ludovica Celona in campo.

Al termine del match bilancio affidato alla numero 9 dell’Ekipe Orizzonte: “Siamo felici – ha sottolineato Gaia Gagliardi – per l’approccio positivo alla partita, che ha risollevato notevolmente il morale di tutte noi dopo la partita giocata la scorsa settimana a Roma. Contiamo di affrontare con questo piglio anche le prossime settimane, lavorando al meglio sia per il campionato che per l’imminente impegno del turno di Champions League”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

RN FLORENTIA-EKIPE ORIZZONTE 3-24

Parziali: 0-6; 1-6; 0-8; 2-4

RN FLORENTIA: C. Banchelli, Gattini, C. Barbieri, S. Cordovani, G. Gasparri, E. Capaccioli, L. Nesti, B. Mugnai 1, M. Osti, B. Merli 1, I. Landi 1, E. Gabelli, G. Pellegrino. All. Cotti

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava, V. Gant 2, D. Bettini 3, V. Palmieri 3, C. Marletta 3, G. Gagliardi 3, A. Williams 2, A. Longo 3, M. Leone 3, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Doro e Alessandroni

Note: Uscite per limite di falli Nesti (F) e Mugnai (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 0/7 + 3 rigori e Ekipe Orizzonte 5/10 + 3 rigori. Condorelli (O) para un rigore a Nesti nel secondo tempo. Pellegrino (F) subentra a Banchelli all’inizio del terzo tempo. Spettatori: 100 circa.