Pallanuoto femminile, presentata la rosa dell'Ekipe Orizzonte 2022/23

Una conferenza in pompa magna, in una cornice che ormai da un paio d’anni è diventata quella ideale per le presentazioni ufficiali della rosa dell’Ekipe Orizzonte. È stato ancora una volta lo Yachting Club di Catania a ospitare il classico incontro con la stampa di inizio stagione, durante il quale nel pomeriggio la società rossazzurra ha presentato lo staff dirigenziale e la squadra che ha già iniziato l’annata sportiva 2022-23 staccando il pass per la Final Six di Coppa Italia e si troverà impegnata nel campionato di Serie A1 e nella Coppa Campioni di pallanuoto femminile.

A fare gli onori di casa il presidente della Federnuoto siciliana, Sergio Parisi, che ha affiancato al tavolo della conferenza il presidente dell’Ekipe Orizzonte, Tania Di Mario, il coach delle rossazzurre, Martina Miceli, e il capitano delle catanesi, Valeria Palmieri.

Platea nutrita e arricchita non solo dal roster etneo, ma anche da ospiti, autorità e figure di riferimento per il club catanese, come Giorgio Bartolini, ribattezzato da tempo l’angelo custode dell’Ekipe Orizzonte, Nello Russo, presidente onorario della società rossazzurra, l’assistant coach e responsabile del settore giovanile delle catanesi, Renato Caruso, e i rappresentanti di diverse testate giornalistiche del panorama catanese e siciliano.

Questa la rosa dell’Ekipe Orizzonte presentata oggi: Aurora Condorelli, Bronte Halligan, Cecilia Grasso, Giulia Viacava, Veronica Gant, Dafne Bettini, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Gaia Gagliardi, Alice Williams, Aurora Longo, Morena Leone, Ludovica Celona, Teresa Lombardo, Giulia Oliva, Sofia Moschetti, Letizia Scibona.

Il prossimo appuntamento con l’Ekipe Orizzonte sarà già sabato 22 ottobre alle 17:00, quando le catanesi affronteranno la RN Florentia nella piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria, nella prima giornata del campionato di Serie A1.