Pallanuoto femminile, Ekipe Orizzonte sconfitta in Gara 2: Padova s'impone sulle rossazzurre

Il secondo round della semifinale scudetto di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova va alle venete, che vincono 11-9 sul campo delle catanesi e si portano sull’1-1 dopo il successo conquistato mercoledì scorso dalle etnee in gara 1.

Grazie alla vittoria di ieri nella piscina di Nesima le biancoscudate portano quindi le rossazzurre a gara 3, che si giocherà a Padova mercoledì 3 maggio alle 20:00.

Il match ha visto andare avanti 5-4 il Plebiscito Padova nel primo tempo, mentre i due parziali successivi si sono chiusi entrambi in parità, rispettivamente sul 2-2 e 3-3. Ultima frazione ancora a favore delle venete, per 1-0.

Per l’Ekipe Orizzonte due gol a testa di Bronte Halligan, Dafne Bettini e Claudia Marletta. Uno ciascuno per Valeria Palmieri, Alice Williams e Morena Leone.

Al fischio finale è arrivato il pensiero del presidente dell’Ekipe Orizzonte: “Questa partita è andata male – ha sottolineato Tania Di Mario – ma credo che su tre partite si qualifichi sempre chi ha meritato di più. Sicuramente in gara 1 lo abbiamo fatto noi e invece in questa occasione hanno meritato le nostre avversarie. La prossima partita sarà una nuova battaglia, con una storia ancora tutta da scoprire e da scrivere. Spero che avremo la voglia di farlo noi, giocando sicuramente con maggiore determinazione, perché in questo caso è stato proprio questo a fare la differenza. I risultati non arrivano automaticamente, ma quando si vanno a prendere. E probabilmente noi dobbiamo ricordarci come si fa. Un vero peccato per tutta la gente che è venuta a tifare per noi e per tanti altri buoni motivi, un peccato per tutto. Sicuramente non ci butteremo giù per questa sconfitta, perché siamo abituate a battaglie come questa e ben più difficili”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PD 9-11

Parziali: 4-5; 2-2; 3-3; 0-1

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams 1, A. Longo, M. Leone 1, G. Condorelli. All. Miceli

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, L. Barzon 2, V. Valyi 1, G. Citino 1, E. Queirolo, A. Casson 2, A. Millo 2, S. Dario, H. Mckelvey 2, C. Meggiato 1, S. Centanni, Cassarà, C. Giacon. All. Posterivo

Arbitri: Navarra e Petronilli

Note: Uscite per limite di falli Meggiato (P) nel secondo tempo, Dario (P) nel terzo tempo, Gant (O) e Barzon (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/11 + 4 rigori e Plebiscito 4/10 + un rigore.