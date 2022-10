Pallanuoto Femminile, Coppa Italia: Ekipe Orizzonte qualificata alla Final Six

L’Ekipe Orizzonte conclude la fase preliminare di Coppa Italia con una vittoria, battendo 16-5 il Rapallo Pallanuoto. Le catanesi hanno quindi concluso il girone B, disputato a Bogliasco, a quota 9 punti e giocheranno la Final Six in programma dal 3 al 5 marzo 2023. La squadra allenata da Martina Miceli ha messo il turbo dopo il primo tempo, pareggiato 2-2, vincendo il secondo con un secco 7-0 e il terzo 5-1. Ancora 2-2 nel quarto parziale, ininfluente ai fini del risultato. Top scorer assoluta del match è stata Bronte Halligan con 6 gol, mentre Claudia Marletta è andata a segno 3 volte. Due reti per Cecilia Grasso e Giulia Oliva, 1 per Dafne Bettini, Valeria Palmieri ed Alice Williams.

Al fischio finale, la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte ha tracciato un bilancio sulle prime partite stagionali disputate dalla squadra rossazzurra: “La prima fase della coppa è andata – ha detto Claudia Marletta – e siamo consapevoli che bisogna lavorare di più, a maggior ragione perché sono arrivate delle nuove atlete in squadra. Grazie a queste partite sono venuti fuori degli errori su cui dovremo lavorare. La stagione è appena iniziata e sarà molto lunga, abbiamo il tempo per trovare lo stato di forma migliore. Questo gruppo mi piace molto e sono convinta che potremo raggiungere ottimi risultati. Credo fermamente in ognuna delle mie compagne di squadra”.

Adesso l’Ekipe Orizzonte si prepara a iniziare il campionato di Serie A1, che vedrà l’esordio delle rossazzurre sabato 22 ottobre alle 17:00 contro la RN Florentia nella piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria (CT).

IL TABELLINO DEL MATCH:

Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto 16-5

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 6, Grasso 2, Viacava, Gant, Bettini 1 (rig.), Palmieri 1, Marletta 3, Gagliardi, Williams 1 (rig.), Oliva 1, Leone, Condorelli. All. Miceli.

Rapallo Pallanuoto: Sesena, Zanetta 2, Gitto, Rossi, Carrasco, Vanello, Gnetti, Cabona 1, Costa 1, Cerliani, Bianconi 1, Apilongo. All. Antonucci.

Arbitri: Guarracino e Zedda

Note: parziali 2-2, 7-0, 5-1, 2-2.Uscite per limite di falli: Carrasco (R) nel secondo tempo, Gant (C) e Cabona (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 4/10 + 2 rigori, Rapallo 3/9.