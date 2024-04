Pallanuoto, l'Ekipe Orizzonte Catania Under 12 impegnata in un torneo in Croazia 

Le squadre di Ekipe Orizzonte Catania e Circolo Canottieri Ortigia stanno partecipando insieme al "TOMO Tournament" di Dubrovnik in Croazia. Un'unione di intenti ed esperienze tra i due importanti club siciliani di pallanuoto, che rafforza ulteriormente la loro collaborazione.

"Formazione impegnate già in quella che sarà per i nostri ragazzi un’eccezionale opportunità di confronto e crescita nel torneo più prestigioso del palcoscenico giovanile", si legge nella post facebook dell'Ekipe Orizzonte Catania. In vasca, l'Under 12 etnea allenata da Moira Vaccalluzzo ed i coetanei aretusei guidati da Peppe Sparta e l’14 dell'Ortigia del tecnico Floriana Dursi. Troveranno di fronte i giocatori delle più importanti realtà europee.