Il catanese Giorgio Marangolo convocato per i Mondiali Under 16 di pallanuoto 

Il talentuoso Giorgio Marangolo è stato convocato per i Mondiali di pallanuoto Under 16, in programma a Malta da martedì prossimo fino al 24 giugno. Una grande soddisfazione per l'atleta della Nuoto Catania, che figura nella lista azzurra assieme ad altri tre siciliani: Pedro Puleo (Telimar), Bruno Bordone e Angelo Filippo Sicali, entrambi in forza all'Ortigia Academy.

La squadra del ct Federico Mistrangelo ha preparato la manifestazione iridata partecipando, ad inizio maggio, ad un torneo in Montenegro per poi confrontarsi nel 5 Nazioni di Atene con i coetanei di: Ungheria, Croazia, Serbia e Grecia. Il gruppo si sta allenando, in questi ultimi giorni, con i pari età statunitensi. L'Italia è stata inserita nel girone E ed esordirà martedì contro il Messico, mercoledì 19 il match contro l'Ucraina e poi il 20 giugno quello con la Grecia. Per Marangolo un appuntamento di prestigio, prezioso per accumulare un formativo bagaglio di esperienza internazionale.