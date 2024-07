Pallanuoto, il sogno olimpico dei catanesi Condemi, Condorelli, Marletta e Palmieri 

Parigi val bene un sogno. Quello di una medaglia olimpica, il traguardo della vita di ogni atleta, lo stesso che inseguiranno le squadre azzurre della pallanuoto ai Giochi. In Francia, come da eccellente tradizione, il movimento siciliano, e in particolare catanese, dirà la sua. Quattro giocatori, ai quali va aggiunto un commissario tecnico, terranno alto il nome dell'Isola tra Settebello e Setterosa. In ambito maschile, l'Italia sarà guidata, ancora una volta, dal ct Sandro Campagna, allenatore che non ha bisogno di presentazioni, palermitano di nascita e siracusano di adozione. Tra i suoi 13 convocati c'è Francesco Condemi, uno dei talenti più cristallini della nuova generazione, catanese di nascita, ex Ortigia, campione tricolore in carica con la Pro Recco, già protagonista con la Nazionale tra Europei e Mondiali.

Nel Setterosa caliamo un tris tutto targato L'Ekipe Orizzonte con Aurora Condorelli, Claudia Marletta e Valeria Palmieri, catanesi doc, giocatrici abituate a competere ai massimi livelli, plurititolate con il club rossazzurro e pronte a lanciare l'assalto al podio con il gruppo allenato da Carlo Silipo. Un poker d'assi ricevuti, nei giorni scorsi, a Palazzo degli Elefanti, dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore allo Sport Sergio Parisi, che è anche presidente della FIN Sicilia. Una chiacchierata informale prima dell'appuntamento sportivo più importante al mondo.