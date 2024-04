La Muri Antichi chiamata a vincere in casa della Basilicata Nuoto 2000 

Rush finale tutto da vivere per la Muri Antichi, che si tufferà, sabato pomeriggio, in vasca alla “Scandone” di Napoli per affrontare la Basilicata 2000 nella terz’ultima giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile. Ufficializzato l’approdo ai play-off, la formazione allenata da Aurelio Scebba ha l’obiettivo adesso di confermare ala prima posizione in graduatoria, occupata da nove turni consecutivi.

“Non vogliamo fermarci sul più bello e ora serve solo vincere– ha dichiarato, in settimana, il presidente Luigi Spinnicchia –. Non abbiamo scelta. Il torneo è bellissimo, proprio come ci aspettavamo, e lo stiamo onorando al meglio. Dobbiamo compiere gli ultimi sforzi per avere la miglior posizione nella griglia degli spareggi promozione. Incontreremo la Basilicata Nuoto del mio caro amico Roberto Urgesi, che, a mio avviso, vale più di quanto dica la classifica. I ragazzi lo sanno, sono preparati e concentrati e abbiamo grande fiducia in loro”.