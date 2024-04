Pallanuoto serie B: Muri Antichi travolgente in casa della Basilicata Nuoto 2000 

La Muri Antichi è tornata alla vittoria e lo ha fatto in modo perentorio (16-6) in casa della Basilicata Nuoto 2000, aggiungendo, così, un ulteriore tassello alla conquista di un miglior piazzamento play-off. Con questo successo, la squadra etnea ha conservato il primo posto in classifica a due giornate dal termine del campionato di serie B di pallanuoto maschile. I catanesi sono stati attenti e bravi a saper reagire alle difficoltà, soprattutto nel secondo parziale quando, dopo il deciso 0-3 dei primi 8’ di gioco (reti di Muscuso, Belfiore e Riolo) subiscono il ritorno dei locali, che acciuffano il pareggio (4-4). Basilicata Nuoto 2000 ancora in partita con il centro di Silipo per il momentaneo 5-6. Dopo l'intervallo lungo, la musica cambia, la Muri Antichu trova ritmo e ancora più concretezza in avanti, ma, soprattutto, nessuna sbavatura dietro, il che significa un break di 0-7 che indirizza il match.

“Avevamo un piano delineato – ha dichiarato il tecnico Aurelio Scebba –. Sappiamo i nostri punti forti e stiamo lavorando su quello. I ragazzi sono stati bravissimi a eseguire tutto. Alleno ragazzi fantastici, mi seguono ed eseguono a volte anche le mie follie e per un allenatore questo rappresenta un fattore fondamentale. Andiamo avanti e proiettiamo la mente alla prossima gara col Salerno, che sarà già una sfida da clima playoff”.

Basilicata Nuoto 2000-Muri Antichi 6-16

Basilicata Nuoto 200: Pipicelli, Di Palma 1, Orlandino, Cafaggi, Silipo 3, Fiorillo 1, Russo, Paulillo, Nadj, Magliulo 1, Sciubba, D’Antonio, Castrignano, Mancino. All. Bruschini.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 1, Foti 2, Riolo 2, Lanto, Forzese 1, Reina 1, Marano, Belfiore 2, Muscuso 3, Basile 1, Vittoria, Emmi 3. All. Scebba.

Arbitro: De Girolamo.

Parziali: 0-3, 5-3, 0-7, 1-3.