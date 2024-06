Pallanuoto, la Muri Antichi esplode di gioia a Salerno per la promozione in A2 

La storia è stata scritta. La Muri Antichi può far festa per la meritata conquista della promozione in serie A2 di pallanuoto maschile. Il blitz (11-7) nella piscina del Circolo Nautico Salerno è avvenuto al termine di una gara 2 della finale playoff di B combattuta ed equilibrata nei primi due parziali, con la formazione di coach Grieco, degna avversaria, spesso avanti nel punteggio. La Muri Antichi parte bene con il solito Riolo, che segna allo scadere dell’azione per il vantaggio etneo. I campani rispondono in superiorità numerica, ci pensa Massa dal centro per il primo sorpasso dei locali. Ad inizio secondo tempo, Trimarchi guadagna un rigore, ma Riolo anticipa il fischio e viene annullata la conclusione. Torna al gol il sette ospite e lo fa con il mancino di Muscuso per il 2 a 2, poi realizza Piccolo dalla distanza.

La Muri Antichi non molla di un centimetro e Forzese da posto 5 impatta (3-3), ma la girandola delle reti premia i padroni di casa, che vanno sul 5-3. Trimarchi dimezza le distanze all’intervallo lungo. Il terzo quarto, che risulterà decisivo, inizia con il centro di Riolo e gap azzerato. Non è finita perché arriva un altro sussulto dei ragazzi allenati da Aurelio Scebba con Trimarchi. Le emozioni si susseguono, Salerno ritrova il bersaglio grosso. Basile e Forzese mandano, però, sul +2 la formazione catanese, proiettandola verso il successo. Negli ultimi minuti, Basile finalizza l'assist di Belfiore, mettendo l'ipoteca sulla più importante affermazione dell'anno. Capitan Muscuso e Forzese su rigore congelano il rassicurante + 4 fino al termine della sfida, che permette al sogno di diventare un'esaltante realtà.

Cn Salerno-Muri Antichi 7-11

Cn Salerno: Giarletta, Costa, Piccolo 1, Esposito, Di Somma, Malandrino, Massa 2, Fileno 1, Marcellino, Renna, Spatuzzo 3, Luongo, Ferrigno, Cucciniello. All. Grieco.

Muri Antichi: Nicolosi, Marano, Trimarchi 3, Foti, Riolo 2, Lanto, Forzese 2, Reina, Cassone, Belfiore, Muscuso 2, Basile 2, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Arbitri: Scappini e Baretta.

Parziali: 2-1; 3-3; 1-4; 1-3.