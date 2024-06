Pallanuoto serie B, la Muri Antichi batte il Cn Salerno in gara-1 della finale playoff

La Muri Antichi ha vinto gara-1 della finalissima play-off del campionato di serie B di pallanuoto, aggiungendo un altro fondamentale tassello per il raggiungimento del sogno promozione. La squadra etnea si è imposta in casa sul Cn Salerno per 9-7. Belfiore sblocca subito il punteggio. Gli ospiti pareggiano, ma poi subiscono l'onda d'urto degli avversari, che vanno a segno con Forzese, Trimarchi (doppietta) e Muscuso per il momentaneo 5-1, massimo vantaggio nella sfida. La squadra campana non ci sta e accorcia sul 5-3, ma Muscuso mette dentro la palla pesante del 6-3. Malandrino tiene a galla i suoi, poi Foti di prepotenza sigla il nuovo +3 (7-4). Non è finita perché c’è gloria anche per Cassone, che realizza al termine del terzo parziale (8-4). Nei restanti minuti, la Muri Antichi gestisce il rassicurante vantaggio fino al suono della sirena, nonostante gli orgogliosi tentativi degli avversari di riaprire la contesa.

“Era fondamentale iniziare bene – ha dichiarato raggiante il tecnico Aurelio Scebba -. I ragazzi sono stati fantastici, l’abbiamo preparata perfettamente e penso che in vasca si sia visto. Sono stati calmi nei momenti topici. La nostra forza è l’unione, abbiamo creato un gruppo capace di aiutarsi sempre. La data era importantissima per la Muri Antichi, nata l’1 giugno del 1996, ed è anche il compleanno di mio padre. La testa è già, però, a mercoledì, non abbiamo momenti di pausa. Esultiamo a bassa voce e pensiamo immediatamente a Salerno”.

Muri Antichi-Cn Salerno 9-7

Muri Antichi: Nicolosi, Marano, Trimarchi 2, Foti 1, Riolo, Lanto, Forzese 2, Reina, Cassone 1, Belfiore 1, Muscuso 2, Basile, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Cn Salerno: Giarletta, Costa, Piccolo, Esposito 1, Di Somma 1, Malandrino 1, Massa, Fileno 2, Marcellino, Renna, Spatuzzo 2, Luongo, Ferrigno, Cucciniello. All. Grieco.

Arbitri: Paoletti e Volpini.

Parziali 3-1; 2-1; 3-2; 1-3.