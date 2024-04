Pallanuoto serie B, vittoria di carattere della Muri Antichi in casa della Cesport 

Prezioso successo esterno della Muri Antichi, che ha superato, alla "Scandone", la Cesport Italia con il punteggio di 16-10. Prova di maturità per i ragazzi del tecnico Aurelio Scebba, che, dopo le ultime partite un po’ in ombra, hanno uscito fuori il carattere di sempre. Tre punti che consentono alla capolista etnea ancora una volta di tenere a bada le inseguitrici, sempre più agguerrite alla ricerca della vetta nel campionato di serie B di pallanuoto maschile. Primo tempo equilibrato, nel secondo gli ospiti operano il sorpasso dopo aver preso le misure dell’avversario. Attacchi protagonisti in questa partita, nella quale la fanno da padrone i giovani Trimarchi e Forzese coadiuvati da un ottimo Belfiore, bravo a colpire da più posizioni. Allungo decisivo poi nel quarto e ultimo parziale con il passivo che si fa sempre più ampio in favore della Muri Antichi, fino al suono della sirena.

“Bellissima prestazione corale nonostante le assenze – ha dichiarato con soddisfazione mister Scebba - siamo rimasti sempre uniti e abbiamo giocato da squadra con la S maiuscola. In diverse situazioni l’età media in vasca era veramente bassa. I "senatori" sono stati eccezionali ma ancor di più i giovani che si sono fatti guidare. Festeggiamo oltre il successo il primo gol in B di Francesco Foti, al suo rientro, e siamo felicissimi per la convocazione di Federico Trimarchi in nazionale Under 18”.

Cesport-Muri Antichi 10-16

Cesport: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta, Bouchè 2, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 2, Auletta 1, Esposito A. 1, Pratali, Corcione R. 1, Capitella 1, Radice. All. Gagliotta.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 3, Vecchiarini, Foti 1, Lanto 1, Forzese 4, Marano 1, Belfiore 2, Muscuso 2, Basile 2, Vittoria. All. Scebba.

Arbitro: Carrer.

Parziali: 3-3; 2-4; 4-4; 1-4.

Risultati: Basilicata Nuoto 2000-Cn Salerno 3-11; Cus Palermo-San Mauro 8-8; Ssd Unime-Napoli Lions 5-10; Nuoto 2000 Napoli-Ortigia Academy 13-12; Cesport Italia-Muri Antichi 10-16.

Classifica: Muri Antichi 31; Cn Salerno e Napoli Lions 28; Cus Palermo 25; Ssd Unime 20; Nuoto 2000 Napoli 19; Cesport Italia 16; Basilicata Nuoto 2000 13; Ortigia Academy 11; San Mauro 8.