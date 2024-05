Pallanuoto, la Muri Antichi vince la regular season del campionato di serie B 

La Muri Antichi ha vinto il campionato di serie B - girone 4 - di pallanuoto maschile al termine di una stagione esaltante. Il successo (7-11) in casa del San Mauro è servito per conservare il primato in classifica, utile come migliore piazzamento possibile nella griglia play-off. Il primo vantaggio è dei campani, ma pareggia subito Riolo con una bella conclusione dalla distanza. I padroni di casa colpiscono stavolta con l’uomo in più per il momentaneo 2-1. Basile riequilibra la situazione. Gli ospiti danno l’impressione di non subire e operano il sorpasso grazie alla rete di Riolo. La difesa catanese si alza e funziona bene . Il secondo quarto inizia come era finito il precedente, tiro da lontano di Riolo che trova il punto debole e realizza il 2-4.

Stesso copione, ma stavolta con Maggiulli, sempre da distanza considerevole. Accorcia Mele con due gol di fila per il San Mauro, che vuole onorare la partita (4-5). Al rientro in vasca colpisce Belfiore, dall’altra parte bravo Nicolosi a sventare la minaccia. La Muri Antichi approfitta delle ripartenze e in velocità stavolta Muscuso mette dentro il 4-7. Il quarto tempo si apre con i centri di Belfiore ed Esposito, ma Riolo ancora da fuori fa il bello e il cattivo tempo. C’è spazio pure per un pregevole pallonetto di Basile, poi Mele chiude la contesa sul definitivo 7-11. “Vincere il torneo è la cosa più bella in assoluto, i ragazzi sono stati fantastici – dichiara orgoglioso il tecnico Aurelio Scebba -. Ringrazio loro e l'intero staff per il grande contributo. Adesso vengono le partite vere, che peseranno di più, ma arrivarci da "primi della classe" ti da una piacevole sensazione.

San Mauro-Muri Antichi 7-11

San Mauro: Vettor, Sarnataro, D’Agostino, Carlevalis, Mele 3, Esposito 1, Dell’Atti, Russo, Andrè 3, Selcia, D’Avanzo, Ventura, Balzamo, De Martino. All. Andrè.

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli 1, Trimarchi, Vecchiarini, Riolo 4, Lanto, Forzese, Reina, Foti, Belfiore 2, Muscuso 2, Basile 2, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Arbitro: Pislariu.

Parziali: 2-3; 2-2; 1-3; 2-3.